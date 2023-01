Une enquête parlementaire ouverte sur les fuites au sein du DFI

Une enquête parlementaire sera ouverte sur les fuites au sein du Département fédéral de l'intérieur (DFI). Les commissions de gestion du Parlement en ont décidé ainsi mardi.

Alain Berset est dans la tourmente depuis quelques jours, suite aux soupçons d'indiscrétions au sein de son département. Peter Lauener, son ancien chef de la communication, aurait transmis à plusieurs reprises à l'éditeur Ringier des informations confidentielles sur les mesures prises par le Conseil fédéral lors la crise du Covid, selon le Schweiz am Wochenende.

Les commissions de gestion du Parlement veulent faire la lumière sur cette histoire. A l'unanimité, elles ont décidé d'enquêter sur le sujet. Un groupe de travail a été nommé. Il est constitué des conseillers aux Etats Philippe Bauer (PLR/NE), Daniel Fässler (Centre/AI), Hans Stöckli (PS/BE), et du conseiller national Thomas de Courten (UDC/BL) et des conseillères nationales Katja Christ (PVL/BS) et Manuela Weichelt (Vert-e-s/ZG).

/ATS