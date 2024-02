Une initiative pour le retour du nucléaire

Une alliance de droite souhaite le retour du nucléaire en Suisse. Elle a déposé vendredi à la Chancellerie fédérale plus de 129'000 signatures pour l'initiative populaire 'De l'électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)'.

Le texte demande que l'approvisionnement en électricité soit garanti en tout temps. De plus, la production électrique doit respecter l'environnement et le climat. Toute forme de production en ce sens doit être autorisée, y compris l'énergie nucléaire.

Les derniers hivers ont démontré que la Suisse ne produit pas assez d'électricité elle-même et qu'elle est dépendante de l'étranger, estime l'alliance. Celle-ci regroupe des représentants du monde politique, de l'économie et de la société civile. Dans le comité figurent notamment les conseillers nationaux Marcel Dobler (PLR/SG) et Christian Imark (UDC/SO), ainsi que le conseiller aux Etats Peter Hegglin (Centre/ZG).

A peine déposée, l'initiative est déjà attaquée par les opposants au nucléaire.

