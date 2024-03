Une première femme capitaine à la CGN

La Compagnie générale de navigation sur le Léman (CGN) a sa première capitaine. Sophie Aymon a prêté serment mercredi, en compagnie de deux collègues masculins. Ils rejoignent les 28 capitaines déjà en activité sur le Léman.

La Valaisanne de 44 ans a reçu officiellement mercredi ses galons et son chapeau. 'Comme la casquette ne me va pas, on a trouvé une alternative. C'est le même couvre-chef que les femmes de la Marine française', a-t-elle expliqué en marge de la cérémonie.

Son assermentation couronne un long parcours au sein de la CGN où elle est entrée en 2002. Elle a commencé comme radeleuse, restant à quai et installant les passerelles au passage des bateaux. Puis elle s'est occupée des contrôles et de la caisse, avant d'entamer une deuxième carrière passant de timonière à pilote et enfin capitaine. 'Il faut dix ou douze ans pour en arriver là', confie-t-elle.

Historique

Pour Sophie Aymon, ce 'moment est historique'. Une page se tourne dans l'histoire de la CGN: 'la domination masculine, c'est fini, les femmes arrivent enfin. Je suis assez contente, et mes collègues aussi', ajoute-t-elle. A noter que sur le lac de Neuchâtel ou en Suisse alémanique, quelques femmes ont déjà ouvert la voie.

A la barre de son embarcation, la quadragénaire est désormais 'responsable de tout'. 'Du bateau, de l'équipage, du personnel de restauration, de la clientèle et de l'environnement. On est seul maître à bord. Nous donnons les directives', explique-t-elle.

Comme ses deux collègues assermentés mercredi, la nouvelle capitaine a passé son permis l'an dernier et a donc déjà commencé à naviguer sur le Léman. Elle reprend du service après le week-end de Pâques.

/ATS