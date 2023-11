Vail Ressorts rachète le domaine skiable de Crans-Montana (VS)

Le groupe américain Vail Resorts devient propriétaire du domaine skiable de Crans-Montana (VS). Il a acquis 84% des parts de la société Remontées Mécaniques Crans Montana Aminona (CMA) SA qui contrôle et exploite l’intégralité des remontées mécaniques.

La société acquiert également 80% des parts de la société anonyme SportLife, qui exploite l'une des écoles de ski de la station, annonce-t-elle jeudi dans un communiqué. Finalement, Vail Resorts devient l'unique propriétaire des 11 restaurants situés dans la station.

'L'acquisition de cette station est ancrée dans notre stratégie de croissance et le développement de notre réseau de stations en Europe' relève Kirsten Lynch, directrice de Vail Resorts. Elle vise à apporter 'une valeur ajoutée additionnelle aux détenteurs de notre Pass et à nos clients à travers le monde'.

Transaction en cours

La transaction est prévue durant la saison de ski 2023/2024, période durant laquelle les opérations à Crans-Montana se poursuivront normalement. Vail Resorts s'engage à conserver la grande majorité des employés, l'infrastructure opérationnelle existante, ainsi que l'expertise locale.

Sous réserve d'ajustements lors de la finalisation de l'accord, la valorisation des opérations de la station est estimée à 118,5 millions de francs, comprenant environ 7 millions de dette, qui demeureront. Le groupe américain table sur un résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) d'environ 5 millions au cours de l'exercice fiscal de sa première année complète d'exploitation.

Intégration à l'Epic Pass

Le domaine skiable de Crans-Montana sera intégré au réseau de forfaits Epic Pass pour la saison 2024/2025, un abonnement qui permet de skier gratuitement dans toutes les stations du groupe. Ce réseau compte aussi des stations partenaires dont fait partie Verbier 4 Vallées, où toute personne disposant du sésame américain peut skier cinq jours gratuitement.

Vail Resorts prévoit une croissance importante pour Crans-Montana, grâce à des investissements continus dans la station et à son intégration aux produits Epic Pass. 'Cela permettra d'attirer une clientèle internationale plus diversifiée, en quête d'une expérience haut de gamme dans les Alpes suisses', estime Vail Resorts.

Sous réserve du calendrier d'approbation et de réalisation des différents projets, le groupe américain prévoit d'investir environ 30 millions de francs étalés sur les cinq prochaines années pour améliorer l'expérience des visiteurs. Après ces investissements et l'intégration à Epic Pass, la société espère un EBITDA annuel de plus de 15 millions.

Les mesures opérationnelles et les actions marketing seront les principaux leviers de croissance lors de la phase initiale. Ils seront soutenus par des investissements visant à améliorer l'efficience au niveau de la gastronomie et à étendre et optimiser les capacités de fabrication de neige artificielle.

Après la finalisation de la transaction, les investissements annuels de maintenance se monteront à 3 millions de francs.

Les communes se réjouissent

Dans une déclaration de son comité, l'Association des communes de Crans-Montana (ACCM) dit se réjouir de travailler en étroite collaboration avec Vail Resorts. Le groupe américain élaborera une stratégie à long terme pour développer la station et y impulsera une nouvelle énergie, bénéfique à l'ensemble de la structure économique de la région, détaille l'association.

Cette acquisition devrait aussi s'avérer positive pour l'organisation des Championnats du monde de ski alpin qui auront lieu à Crans-Montana en 2027, relève-t-elle aussi. Du côté de Crans-Montana Tourisme & Congrès, on indique que le réseau de Vail Resorts sera 'un atout indéniable', notamment pour développer le marché nord-américain.

Vail Resorts n'est pas inconnu en Suisse. Basé dans l'Etat du Colorado, le groupe américain détient déjà depuis août 2022 55% de la société de remontées mécaniques du domaine urano-grison Andermatt-Sedrun.

/ATS