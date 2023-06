Val-de-Travers: l'absinthe est en fête samedi

Les distilleries d'absinthe du Val-de-Travers (NE) ouvrent leurs portes ce samedi dans le cadre d'une journée dédiée à la fée verte. La cinquième édition d'Absinthe en fête propose aussi des visites guidées et des animations.

Un guide accompagne les visiteurs sur le thème des traditions et des patrimoines historique, culturel et bâti de l'absinthe et sur le thème de la clandestinité, ont indiqué les organisateurs. Inspirée des caves ouvertes, Absinthe en fête permet de découvrir la richesse et la diversité des absinthes produites par dix distillateurs installés à Môtiers, Boveresse, Fleurier et Couvet.

Des concerts ou des concours animent les abords des distillations, réalisées en direct. Des visites des cultures d'absinthe sont proposées et plusieurs artisans présentent leurs créations liées à l'univers de l'absinthe.

120'000 litres chaque année

De nombreux restaurants de toute la région s'associent à la fête en proposant un 'menu absinthe'. Outre la desserte en train au minimum à l'heure, le RVT-Historique et le Vapeur Val-de Travers (VVT) circulent et des navettes relient les différents sites.

L'ambiance est doublement festive à Boveresse en raison de la fête villageoise. Môtiers célèbre également samedi le 500e anniversaire de la fête de l'Abbaye de Môtiers.

Selon Arcinfo, environ 120'000 litres d'absinthe sont produits chaque année. Sur cette production, les 90% sont neuchâtelois. La fée verte dégage un chiffre d'affaires de 7 millions de francs dans le canton de Neuchâtel. Cela représente 1 million pour le reste de la Suisse.

www.absintheenfete.ch.

