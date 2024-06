Valais: 74% des WC des restaurants inaccessibles en chaise roulante

Dans le Valais romand, sur 880 restaurants, bars et cafés audités, seules 29 toilettes sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. 'On croit rêver', regrette le Club en fauteuil roulant du Valais romand. Les chiffres sont similaires dans le reste du pays.

Selon les chiffres collectés par Pro Infirmis et la Fondation Emera et présentés jeudi à la presse, 74% des toilettes des établissements passés en revue dans plus de 28 destinations, communes et localités du Valais romand sont inaccessibles. Dans 22% des cas, les WC ne sont que partiellement accessibles, c'est-à-dire que certaines personnes en situation de handicap peuvent les utiliser mais qu'elles ne répondent pas aux normes légales en vigueur.

'Je suis dépité devant l’ampleur de ces chiffres', déplore le président du Club en fauteuil roulant du Valais romand Jérôme Bagnoud. 'J'ai l'impression d'être un sous-citoyen à qui on ne donne pas accès à des choses de base. Qui accepterait de consommer dans un restaurant sans toilettes? Où est la dignité?', se demande encore le Valaisan.

/ATS