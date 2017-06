Vaud: l'initiative contre l'extraction d'hydrocarbures a abouti

L'initiative des Verts vaudois interdisant la prospection et l'extraction d'hydrocarbures a vraisemblablement abouti. Près de 15'000 citoyens vaudois l'ont signée, alors que 12'000 paraphes suffisent. La chancellerie doit encore valider officiellement les signatures.

L'initiative 'Pour un canton de Vaud sans extraction d'hydrocarbures' a été signée par près de 15'000 citoyens, alors que le délai de récolte de signatures court jusqu'au 10 juillet. 'Cet excellent résultat est le signe que cette thématique préoccupe les Vaudois', se sont réjoui mercredi les Verts vaudois.

Dangereux et polluant

A leurs yeux, il est 'urgent d'interdire ces pratiques dangereuses et polluantes que sont l'extraction et la prospection d'hydrocarbures'. Leur initiative propose d'inscrire cette interdiction dans la Constitution cantonale.

Sur sol vaudois, l'extraction du gaz de schiste est soumise à un moratoire depuis 2011, mais il s'agit d'un 'simple acte administratif qui peut être levé en tout temps', regrettent-ils. Il ne concerne en outre que l'extraction, des permis d'exploration ayant été délivrés.

Votation

Pour les Verts, la balle est désormais dans le camp des autorités cantonales. 'A moins d'une interdiction claire et totale, il appartiendra au peuple de se prononcer et d'exprimer le dernier mot sur la question', écrivent-ils.

Les initiants rappellent que la France a interdit la fracturation hydraulique, que le canton de Berne a banni l'extraction via des méthodes non conventionnelles et que le sujet est à l'étude à Genève. L'initiative vaudoise sera formellement déposée à la fin juillet, à l'échéance du délai légal accordé aux communes pour la vérification des signatures.

/ATS