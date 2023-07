Ventes et rentabilité en hausse pour Lindt & Sprüngli

Lindt & Sprüngli a poursuivi sa croissance au premier semestre. Etoffant ses revenus, le chocolatier zurichois a vu son bénéfice net s'enrober à 204,5 millions de francs, contre 138,4 millions fin juin 2022. Le groupe révise à la hausse ses ambitions pour 2023.

Le chiffre d'affaires s'est quant à lui hissé à 2,09 milliards de francs, soit une croissance organique de 10,1%, a indiqué mardi Lindt & Sprüngli. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a augmenté à 255 millions, contre CHF 185,2 millions au premier semestre 2022. Cela correspond à une marge Ebit de 12,2%, à comparer à une valeur de 9,3% à fin juin 2022.

Lindt & Sprüngli note cependant que cette tendance ne devrait pas se poursuivre au 2e semestre, en raison de nouvelles augmentations des coûts des matières premières et d'investissements plus importants dans les activités de marketing.

La performance s'est révélée supérieure aux attentes des analystes. Sondés par l'agence AWP, ces derniers avaient anticipé un chiffre d'affaires moyen de 2,07 milliards de francs, un Ebit de 201 millions et un bénéfice net de 148 millions, notamment.

A la faveur de la bonne tenue des affaires du 1er semestre, Lindt & Sprüngli relève ses perspectives pour l'ensemble de l'année. Le groupe s'attend désormais à une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 7 à 9%, contre 6 à 8 % précédemment, et à une augmentation de la marge bénéficiaire de 30 à 50 points de base en glissement annuel (contre 20 à 40 points de base précédemment).

Ces prévisions reposent sur l'hypothèse que les tensions géopolitiques ne s'aggraveront pas et que le moral des consommateurs restera au moins au niveau actuel. Pour les années à venir, le groupe continue de réitérer ses objectifs de croissance des ventes à moyen et long terme de 6 à 8% avec une amélioration de la marge bénéficiaire d'exploitation de 20 à 40 points de base par an.

/ATS