Vers une explosion de la malnutrition aiguë au Soudan

Entre 2 et 2,5 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de malnutrition aiguë au Soudan si les combats se poursuivent, a annoncé un porte-parole de l'ONU vendredi. Elles vont porter ce total à au moins 19 millions d'ici à six mois.

Selon un rapport du programme alimentaire mondial (PAM), publié au début 2023, 16,8 millions de Soudanais, sur 50 millions d'habitants, souffraient d'insécurité alimentaire grave, déjà un million de plus qu'un an plus tôt.

'En mai 2023, en prenant en compte le conflit en cours [...] nous pouvons prudemment estimer que le nombre de personnes victimes d'insécurité alimentaire grave augmentera au moins à 19 millions (près de 40% de la population) dans les trois à six mois', a déclaré vendredi Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU.

Prix en hausse

Les régions qui devraient être les plus touchées, avec plus de la moitié de leur population concernée, sont les Etats du Darfour-ouest, du Kordofan de l'ouest, du Nil bleu, de la mer Rouge et du Darfour-nord.

Le rapport précise qu'en mars 2023, 14,8 millions de foyers n'avaient pas les moyens d'acheter le 'panier alimentaire' de base qui inclut des produits comme le sorgho, la farine de blé ou des arachides. 'C'est déjà une statistique alarmante', commente le PAM.

Mais si le conflit se poursuit, le prix de ce panier devrait augmenter de 25% dans les trois à six mois et 18 millions de foyers n'en auront plus les moyens.

