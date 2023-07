Vinci remporte un contrat pour une partie du métro du Grand Paris

Un groupement d'entreprises mené par Vinci a remporté un marché de 2,71 milliards d'euros pour construire un tronçon de 14 kilomètres de la ligne 15 du métro du Grand Paris, à l'ouest de la capitale, ont annoncé jeudi le groupe et la Société du Grand Paris (SGP).

Vinci est chargé de la conception et de la réalisation du tronçon de la ligne 15 (circulaire) entre Pont de Sèvres et La Défense, dans les Hauts-de-Seine, la mise en service étant prévue fin 2031, selon des communiqués des deux parties.

Ce tronçon, dans la continuité d'un premier bout de ligne devant ouvrir fin 2025 au sud de Paris, comprend cinq stations à construire: Saint-Cloud, Rueil-Suresnes Mont-Valérien, Nanterre La Boule, Nanterre La Folie et La Défense.

Le chantier emploiera plus de 2000 personnes au pic de l'activité.

Baptisé Intencités15 et mené par Vinci Construction Grands Projets, le groupement qui a remporté le marché est composé de filiales de Vinci Construction et Vinci Energie, ainsi que de Razel-Bec, Fayat Energie Services, Ingérop, Artelia, JFS Architectes, Grimshaw, AREP Architectes (SNCF), Archi 5 Prod et Philippe Gazeau Architecte.

La SGP, qui doit réaliser les 200 km du métro du Grand Paris, a choisi de confier la conception et la construction de quatre tronçons de la ligne 15 à des groupements uniques d'opérateurs chargés de la totalité des travaux.

Des procédures de consultation se poursuivent pour les trois autres lots, au nord-ouest, au nord et à l'est de Paris.

/ATS