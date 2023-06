Volkswagen dévoile son plan pour muscler ses performances

Le constructeur Volkswagen vise une croissance annuelle de ses ventes de '5 à 7%' jusqu'en 2027 ainsi qu'une hausse de sa marge opérationnelle, en maîtrisant ses coûts et en se renforçant dans l'électrique aux Etats-Unis et en Chine, a-t-il annoncé mercredi.

Ces objectifs font partie de la stratégie dévoilée par le groupe allemand à l'occasion de sa journée investisseurs.

'En prenant pour base 2022, nous voulons accroître nos ventes entre 5 et 7% par an jusqu'en 2027 (...) et augmenter notre marge opérationnelle à 8-10% à moyen terme, et (...) 9-11% d'ici 2030', a déclaré à la presse le patron du groupe Oliver Blume.

L'an dernier, le groupe a dégagé une marge opérationnelle de 8%.

Arrivé aux commandes du premier constructeur européen en septembre dernier, M. Blume a présenté mercredi les détails d'un plan global de transformation du groupe visant à améliorer sa performance financière.

L'entreprise veut d'abord mettre l'accent sur la diminution des dépenses. Volkswagen mise sur une 'discipline de coût fixe, l'amélioration de l'efficacité des usines et des processus de production' pour 'réduire les frais généraux'.

Pour atteindre cet objectif, le groupe va rendre ses marques 'plus autonomes' et améliorer les 'synergies' entre elles. Côté ventes, l'entreprise mise sur 'la Chine et l'Amérique du Nord, qui seront les principaux moteurs de la croissance', a déclaré M. Blume.

Rester numéro un en Chine

En Chine, Volkswagen dit vouloir rester 'le constructeur étranger le plus important' en maintenant sa part de marché actuelle d'environ 15%, alors que les ventes de véhicules électriques connaissent une poussée fulgurante. Dans ce pays, où le groupe réalise encore 40% de ses ventes, la place du géant allemand est menacée par les fabricants locaux spécialisés dans l'électrique et par l'américain Tesla.

'Nous avons un avantage comparatif par rapport à ces start-up. Nous sommes très forts dans les véhicules thermiques qui resteront importants dans les prochaines années pour générer du cash afin d'investir', affirme M. Blume.

Autre chantier important du patron de Volkswagen: la remise à plat de sa stratégie logiciels, avec la refonte annoncée en mai de sa filiale Cariad, chargée de coder les logiciels des futurs modèles électriques et autonomes et qui a accumulé les retards ces dernières années.

Après un changement profond de direction de cette division, l'objectif est désormais de lancer en 2024 les deux premiers modèles de voitures utilisant des logiciels Cariad, l'Audi Q6 E Tron et le Macan électrique de Porsche.

/ATS