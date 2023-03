Vuisternens-en-Ogoz se remet de l'incendie qui a ravagé un entrepôt

Vuisternens-en-Ogoz (FR) reprenait ses esprits vendredi au lendemain de l'incendie qui a ravagé les caves de la fromagerie du village. L'imposant bâtiment, sis derrière celle-ci, est éventré. Les causes du sinistre, sous contrôle, ne sont pas établies pour l'heure.

Une certaine désolation, renforcée par un épais brouillard, régnait sur les lieux du point de presse organisé par la police cantonale. A quelques mètres de la fromagerie, intacte pour sa part, les acteurs qui ont affronté l'incendie et ses conséquences expliquent ce qui s'est passé et répondent aux questions des journalistes.

Devant le véhicule de la conduite d'intervention, Martin Helfer, inspecteur cantonal des sapeurs-pompiers, rappelle que l'incendie est fixé certes, mais que l'effondrement du toit empêche encore d'accéder aux foyers. Une trentaine de pompiers sont encore sur place, alors que 200 étaient engagés au moment le plus fort du feu.

Plus de 11'000 meules

Démarré jeudi à la mi-journée, le sinistre n'a heureusement pas occasionné de décès ou de blessés graves. L'impact économique apparaît toutefois important. Directeur opérationnel chez Mifroma, Alexandre Clerc en a dressé le bilan: plus de 11'000 meules de gruyère détruites, dont près de 6000 pour la filiale de Migros.

Cinq mille appartenaient à d'autres fromagers. Le site contenait aussi 69 meules de gruyère d'alpage. 'L'approvisionnement n'est pas affecté', a rassuré Alexandre Clerc. L'entrepôt, couvrant une surface de 300 mètres sur 200 et éventré sur la moitié au moins de celle-ci, n'abritait pas seulement des caves à fromages.

Deux dirigeants d'Innopac ont ainsi indiqué que l'activité de leur entreprise active dans les emballages destinés à l'industrie horlogère avait cessé subitement jeudi. 'Tout est détruit, l'incendie laissant 24 employés sur le carreau', a témoigné l'un d'eux, encore sous le choc.

Cause inconnue

La cause du sinistre demeure inconnue pour l'heure. 'Toutes les pistes sont explorées par les inspecteurs', a relevé le policier orchestrant le point de presse. 'Nous attendons maintenant l'intervention de spécialistes pour dégager l'amas constitué par la structure métallique et accéder aux foyers', a ajouté Martin Helfer.

Une structure métallique qui a compliqué la tâche des pompiers, dont l'effondrement a même provoqué une reprise du feu, a détaillé Martin Helfer. L'intervention a nécessité beaucoup d'eau, une eau qu'il a fallu puiser à un moment donné à un autre endroit que dans le réseau du village, afin de ne pas l'assécher.

Le millier d'habitants de Vuisternens-en-Ogoz ont pu consommer l'eau courante à nouveau normalement dès la mi-journée vendredi. Aucune pollution n'a été constatée. Le syndic de la commune de Gibloux, Julien Gremaud, les a invités à le faire 'avec parcimonie'. Ce dernier a loué au passage la solidarité durant les heures critiques.

De Lausanne et Neuchâtel

Une solidarité également mise en exergue par la préfète de la Sarine Lise-Marie Graden pour ce qui est de l'action des pompiers, avec l'apport de deux camions venus de Lausanne et Neuchâtel, le véhicule neuchâtelois contenant 18'500 litres d'eau. L'élue s'est félicitée du bon fonctionnement du nouveau système de défense incendie.

Au-delà, l'école du village a pu continuer tant jeudi que vendredi. 'Même si la question de l'évacuation s'est posée', a dit le syndic de Gibloux. Quant à la fromagerie, son activité n'a pas souffert en ce qui concerne les livraisons de lait. Les fromages fabriqués devront être stockés ailleurs, a noté Alexandre Clerc.

Les pompiers ont travaillé d'arrache-pied, nuit comprise, avec un périmètre de sécurité autour de l'entrepôt. Le montant des dégâts n'est évidemment pas chiffré à ce stade. Le bilan, communiqué jeudi en fin de soirée, fait état de sept personnes incommodées par la fumée et de 20 à 25 individus évacués et pris en charge.

Colonne de fumée

Le sinistre a impliqué le soutien sanitaire de 15 personnes ainsi que l'intervention d'ambulances, de policiers et du garde-faune. Le service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et celui de l'environnement étaient aussi sur place. Situé à 800 mètres d'altitude, Vuisternens-en-Ogoz se trouve entre Fribourg et Bulle.

La fumée dégagée par l'incendie était visible jeudi à une dizaine de kilomètres à la ronde, avec des odeurs ressenties jusqu'à Ecuvillens, a rapporté une habitante. Des explosions ont aussi été entendues, provenant de panneaux photovoltaïques. Par chance, en l'absence de vent, les débris sont restés dans les prairies voisines.

/ATS