Yannick Buttet démissionne de la présidence de la CVT

Yannick Buttet démissionne de la présidence de la Chambre Valaisanne de Tourisme (CVT), a annoncé cette dernière mardi soir. L'ex-conseiller national PDC, dont la nomination à ce poste avait provoqué la polémique, a constaté qu’il n’avait plus le soutien de son comité.

Réuni à Sion, le comité de la CVT 'a analysé de manière approfondie la situation politico-médiatique engendrée par l’élection, à l’unanimité de l’Assemblée Générale le 18 juin, de Yannick Buttet à la présidence de la CVT', écrit celle-ci.

Au terme des délibérations, Yannick Buttet, plusieurs fois condamné pour des affaires de harcèlement sexuel, a constaté qu’il n’avait plus le soutien du comité. 'Je souhaite garantir à la CVT sa pleine capacité à remplir ses missions. Sans ce soutien, il ne me sera pas possible d’accomplir mon travail présidentiel. J’ai donc présenté ma démission', a déclaré Yannick Buttet face au comité, selon la CVT.

Il a exprimé ses voeux pour que cette dernière 'poursuive son engagement au service du tourisme valaisan'.

/ATS