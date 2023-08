Yverdon-les-Bains: le centre thermal entame sa mue

Le centre thermal d'Yverdon-les-Bains et le Grand Hôtel des Bains vont vivre d'importantes rénovations. Les installations resteront ouvertes durant les travaux qui s'étaleront sur trois ans, jusque vers la fin de l'année 2026.

Le groupe Boas Swiss Hotels a posé mercredi la première pierre d'un chantier devisé à quelque 40 millions de francs. Au menu: une refonte des infrastructures thermales, une rénovation de l'hôtel et la construction d'un nouvel espace commun reliant les bâtiments.

Nouvel écrin

Le centre thermal actuel sera complètement reconstruit dans un nouvel écrin plus contemporain, explique mercredi un communiqué. Le rez-de-chaussée accueillera les vestiaires, une piscine intérieure et un nouveau bassin thérapeutique modulable, un espace de médecine et physiothérapie ainsi qu'une zone dédiée aux enfants.

A l'étage, le centre proposera un fitness de 500m2 et un nouveau spa immersif d'environ 1500 m2. Cette zone de bien-être 'unique en Suisse' présentera les différents rituels du spa dans le monde (Japon, Mexique, Laponie, Perse et Sibérie). Les deux bassins extérieurs resteront pratiquement inchangés.

Les travaux permettront d'homogénéiser l'architecture du complexe en reliant le centre thermal et l'hôtel grâce à un espace de plus de 900 m2. Ce dernier réunira le hall d'accueil des bains, deux restaurants (dont un pour les baigneurs), une boutique et un café.

Chambres rénovées

Au Grand Hôtel, une centaine de chambres seront rénovées, de même qu'une partie des façades. Le tout dans le respect de l'oeuvre de base de l'architecte Guillaume Delagrange qui a dessiné et bâti le Grand Hôtel dans les années 1730-1736, promet le groupe Boas.

L'hôtel et le centre thermal resteront ouverts durant les travaux, ce qui a donné l'occasion d'un partenariat original. Le Musée d'Yverdon mettra à disposition le fonds photographique de ses archives pour illustrer les bâches couvrant les palissades séparant les bains du chantier. En échange, le Grand Hôtel rendra disponible pour le musée un ensemble d'objets historiques.

Bateau solaire

Enfin, le groupe Boas a fait construire un bateau électro-solaire dédié à l'exploration des fonds du lac de Neuchâtel. Ce Lake Explorer sera équipé d'une caméra sous-marine. Il pourra accueillir une vingtaine de personnes, à partir du mois d'octobre.

/ATS