Zermatt (VS) et Cervinia (I) reliés par le câble

La nouvelle télécabine entre le Petit Cervin et Testa Grigia, dans la vallée d'Aoste, a été inaugurée vendredi. Elle complète une installation ouverte en 2018 et achève de relier les stations de Zermatt et Cervinia (I) sans chausser les skis.

Zermatt s'enorgueillit d'une nouvelle installation de remontées mécaniques: une télécabine tricâble (deux câbles porteurs et un câble tracteur en boucle) qui relie en quatre minutes la station supérieure de Matterhorn Glacier Paradise (3883 mètres d'altitude) à Testa Grigia (3480 mètres d'altitude).

Baptisée le 'Matterhorn Glacier Ride II', l'installation peut transporter 1300 personnes par heure. Elle survole le glacier du Théodule sur 1,6 km sans aucun pylône.

Les dix cabines peuvent transporter chacune jusqu'à 28 personnes. Elles ont été conçues par le studio italien Pininfarina, connu pour ses créations pour Maserati et Ferrari.

L'animation de la cérémonie d'inauguration était assurée par la présentatrice italo-suisse Michelle Hunziker.

/ATS