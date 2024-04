Zone euro: baisse surprise de l'inflation en mars à 2,4%

L'inflation a poursuivi son reflux dans la zone euro en mars, revenant à 2,4% sur un an, soit 0,2 point de moins qu'en février, grâce à une accalmie des prix alimentaires, a annoncé mercredi Eurostat.

Le recul est plus marqué que ce qui était attendu par les analystes interrogés par Factset et Bloomberg. En moyenne, ils tablaient respectivement sur 2,6% et 2,5%.

L'inflation se rapproche encore de l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne (BCE). Cette tendance, si elle se confirme, pourrait convaincre l'institution monétaire de baisser ses taux d'intérêt dans les prochains mois.

La hausse des prix à la consommation dans les 20 pays partageant la monnaie unique a été plus que divisée par quatre depuis le record de 10,6% atteint en octobre 2022 quand les tarifs de l'énergie flambaient dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Le chiffre le plus scruté par les marchés financiers et la BCE, celui de l'inflation sous-jacente --c'est à dire corrigée des prix volatils de l'énergie et de l'alimentation--, envoie également un signal encourageant.

Cet indicateur, jugé plus représentatif, a lui aussi reculé plus que prévu en mars à 2,9% sur un an, contre 3,1% en février. Les analystes de Factset et Bloomberg tablaient en moyenne sur 3%.

L'accalmie sur le front de l'inflation le mois dernier est venue principalement d'un moindre renchérissement des prix de l'alimentation. Ils ont progressé de 2,7% en glissement annuel contre 3,9% en février.

La hausse des tarifs des biens industriels a également ralenti à 1,1%, contre 1,6% le mois précédent.

Les prix des services ont augmenté de 4% comme en février, et comme chaque mois depuis novembre 2023.

De leur côté, les prix de l'énergie ont poursuivi leur mouvement de baisse mais à un rythme bien inférieur (-1,8%, après -3,7%).

/ATS