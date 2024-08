Zurich Insurance ambitionne de dépasser ses objectifs

L'assureur Zurich Insurance a affiché une croissance en première partie d'année, parvenant à progresser dans toutes ses lignes de métiers et à limiter l'impact des catastrophes naturelles sur ses comptes. Le groupe espère pouvoir dépasser ses objectifs financiers.

Au premier semestre, le résultat d'exploitation (BOP) a progressé de 7% sur un an à 3,99 milliards de dollars, a indiqué Zurich Insurance jeudi dans un communiqué. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a quant à lui bondi de 21% à 3,0 milliards.

Ces chiffres sont le fruit d'une solide performance des unités Dommages et accidents (P&C) et Assurance-vie, ainsi que du partenaire américain Farmers. Le groupe est notamment parvenu à contrer les coûts des catastrophes naturelles par des hausses des primes de 5% auprès la clientèle privée.

Dans l'unité Dommages et accidents (P&C), la plus importante activité du groupe, les primes brutes ont augmenté de 3% à 25,3 milliards. Le ratio combiné - qui mesure le rapport entre les charges des sinistres ainsi que les frais généraux et les primes encaissées - s'est par contre dégradé de point 0,7 point à 93,6%.

Les activités d'assurance-vie ont quant à elles enregistré une valeur en numéraire des primes issues des activités nouvelles en hausse de 3% à 8,5 milliards de dollars, alors que dans l'unité Farmers les primes brutes ont crû de 5% à 14,3 milliards.

Dividendes et rachats d'actions

Ces chiffres sont mitigés comparés aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP. Alors que les résultats d'exploitation et net dépassent les attentes du marché, les primes dans l'activité P&C sont conformes aux projections des analystes. Le ratio combiné est quant à lui ressorti au-dessus des 92,8% prévus en moyenne par les experts.

La direction prévoit pour la période 2023 à 2025 une progression supérieure à 10% du bénéfice par action. Une croissance d'environ 5% des revenus est anticipée dans l'assurance dommages et dans l'unité Farmers, ainsi qu'un bénéfice opérationnel dans l'assurance-vie au moins aussi élevé qu'en 2023. L'assureur estime cependant être en mesure 'de dépasser' l'ensemble de ses objectifs financiers.

La rémunération des actionnaires prévoit un taux de reversement de 75% du bénéfice net sous forme de dividendes, en plus du programme de rachat d'actions à hauteur de 1,1 milliard de francs lancé en février.

'Les conditions de marché sont mieux que prévu et nous percevons de nombreuses opportunités pour développer notre activité', a déclaré le directeur général Mario Greco, cité dans le communiqué.

/ATS