Zurich Insurance finance la firme belge Qover

Zurich Insurance, via son entité Zurich Global Ventures, a participé à une ronde de financement de série C dévolue à la société belge Qover, spécialisée dans les technologies de l'assurance. Le montant investi par la multinationale zurichoise n'est pas indiqué.

Le partenariat avec Qover vise à étoffer la palette des prestations de Zurich, qui veut trouver de nouveaux moyens de distribuer des produits et services, explique jeudi le géant de l'assurance.

Fondé en 2016, Qover est active dans 32 pays européens. La firme déploie une plateforme technologique destinée à des clients commerciaux et 'rendant possible l'intégration facile et rapide de produits d'assurance sur mesure', selon le communiqué.

Les rondes de financement de série C concernent des entreprises déjà établies qui ont besoin de liquidités pour assurer leur développement et leur croissance.

/ATS