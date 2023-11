Zurich Insurance reconduit ses objectifs à moyen terme

Zurich Insurance a maintenu sa feuille de route à moyen terme à l'occasion de sa journée des investisseurs à Londres. L'assureur table toujours sur une croissance du bénéfice par action de 8% d'ici 2025 et promet d'augmenter continuellement le dividende.

D'ici deux ans, le rendement du capital mesuré à l'aune du bénéfice opérationnel (BOP) est attendu à 20% au moins, alors que le ratio de solvabilité SST devrait être égal ou supérieur à 160%, précisent les documents fournis par Zurich jeudi. L'objectif de 13,5 milliards de dollars (12 milliards de francs) de redevances versées au groupe par ses filiales sur la période 2023-2025 est également confirmé.

Le dividende va continuer à augmenter, à condition que les résultats poursuivent sur la voie de la croissance durable, assure le groupe zurichois.

Un effort particulier sera fourni pour le développement de l'entité américaine Farmers, notamment par le biais de la stratégie de distribution. Zurich Insurance annonce également des réductions de coûts pour cette filiale, sans toutefois les chiffrer.

En 2024, Farmer devrait dégager un ratio combiné - le rapport entre les encaissements et les remboursements - à 99%, soit juste en-dessus de la ligne de flottaison. Le ratio d'excédent (surplus ratio), obtenu par la division entre les primes nettes et la différence entre actifs et passifs, est attendu à 35% l'année prochaine. Une nouvelle fourchette de 34-38% est fixée pour cet indicateur chez Farmers.

