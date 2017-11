L’accueil des expatriés et l’organisation d’événements. Ce sont les deux secteurs d’activités de l’entreprise neuchâteloise Oh my time. Sa directrice Marie Glauser l'a fondée en 2008. Diplômée de l'Ecole d'arts de La Chaux-de-Fonds, cette Neuchâteloise de 38 ans adore le côté créatif et esthétique de son travail.