Quand l’horlogerie s’invite dans une cigarette électronique. Deux Neuchâteloise sont en train de créer un modèle innovant de de clope électronique. Ce dernier sera disponible d’ici la fin de l’année 2017 et il pourra être personnalisé par le consommateur. David Benoît et Nicolas Jeanson sont les invités de notre émission économique pour nous parler de leur projet, de sa réalisation et de sa future commercialisation.