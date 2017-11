La victoire du cœur pour Séverine Boillat

Beaucoup d’eau, énormément de boue et le plein d’émotions. Séverine Boillat a rencontré des conditions dantesques aux championnats du monde de canicross en Pologne. Le week-end dernier, la Prévôtoise établie à Châtillon s’est classée au 22e rang de l’épreuve féminine de bikejöring. Il s’agissait de la toute dernière course effectuée par son chien de cœur Tymon. « On en gardera un souvenir inoubliable et plein d’émotions », dit-elle. Séverine Boillat a aussi pris la 16e place en scooter un chien avec Démon.

Trois top 15 régionaux

Le meilleur résultat des athlètes de la région a été obtenu par Lohann Steiner. Le Tavannois a pris la 8e place en canicross junior avec Pumba. Le Prévôtois Thierry Charmillot a terminé l’épreuve de bikejöring masculin au 11e rang avec Diabolo. Il a aussi obtenu le 30e rang de la course scooter deux chiens avec Sly et Shadow. Enfin, Alexandre Fay du Fuet a bouclé le parcours de kart quatre chiens à la 13e place. /msc