Fanette Humair et Rachel Pellaud éliminées du relais 4x400 à Berlin

On retiendra que c’est une athlète jurassienne qui a lancé le relais Suisse du 4x400m aux Championnats d’Europe de Berlin. Fanette Humair a été la première à s’élancer ce vendredi à 13h40 sur la piste de la capitale allemande tandis que sa coéquipière de la FSG Bassecourt, la Biennoise Rachel Pellaud, a couru en troisième position. Mais la championne et la vice-championne de Suisse du 400m n’ont pas réussi à hisser la Suisse en finale avec un temps de 3'32''86. Yasmin Giger, dernière relayeuse, a remonté une place pour couper la ligne d’arrivée en cinquième position à 75 centièmes de la relayeuse slovaque. Insuffisant toutefois pour être repêché au temps. Ce 10 août 2018 restera, malgré le résultat, une journée historique pour l’athlétisme jurassien et la FSG Bassecourt avec la participation de deux de ses athlètes à un relais international. /jpi