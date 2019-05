Victoires bruntrutaines lors du BCJ Challenge

La quatrième et dernière étape du BCJ Challenege est revenue à Rémy Cohann de Porrentruy. Il a parcouru en 33 minutes et 10 secondes les 9,3 km au départ de Courroux. Il était talonné par Maxim Lachat également de Porrentruy (33’13’’). Le podium est complété par le Bruntrutain Philippe Beuret (33’22’’). Maxim Lachat termine en tête du classement général.

Chez les dames, Morgane Crausaz a remporté la victoire d’étape en 36 minutes et 22 secondes. Elle a devancé Isaline Bonnemain de Rossemaison (37’44’’) et Marianne Froidevaux-Stalder des Breuleux (38’28’’). Au classement général, Isaline Bonnemain est première. /anl