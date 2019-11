« Je m’entraîne avec » l’Association Phil Steulet

Un sportif de haut niveau veut aller toujours plus haut, repousser ses limites et surtout atteindre des sommets. C’est encore plus vrai dans le monde de l’escalade. Accrochez-vous bien, on vous fait grimper pour terminer la semaine et éliminer quelques calories. Départ pour Delémont et le BlocUp. C’est la toute nouvelle salle de l’Association Phil Steulet. Elle accueille les grimpeurs depuis juillet, à l’image de Katherine Choong. La Jurassienne est sans conteste la meilleure adepte de la discipline dans la région. C’est notre guide pour en savoir un peu plus sur l’escalade et ses particularités à commencer par le bloc.