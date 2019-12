Demian Schaedler se met en évidence à la Trotteuse-Tissot

Un Imérien s’illustre au cœur d’une mouture qui restera dans les annales pour la Trotteuse-Tissot. La course à pied hivernale de La Chaux-de-Fonds a connu une 12e édition de tous les superlatifs samedi. Au total, 3’142 coureurs, dont 1’000 sur le trail, ont participé, avec à la clé un record global de participation. Demian Schaedler de St-Imier a pris la 3e place de cette course très prisée de 15.2 km. Avec son « chrono » de 49’13’’, le coureur du Jura bernois n’a pas pu rivaliser avec Julien Fleury et Abida Ezamzami. Le premier, local de l’étape, s’est imposé en 46’18’’. Il a relégué son poursuivant marocain à 2’28’’.







Julien Fleury et Merine Meseret font coup double

Après leurs victoires sur le trail de 15,2 km, qui connaissait sa 2e édition après 2017, Julien Fleury et Merine Meseret ont aussi franchi la ligne en tête sur la corrida nocturne. Le Chaux-de-Fonnier est allé au bout de ses ressources pour obtenir sa première victoire sur la boucle de 7,5 km dans « ses » rues en 22'25. Comme sur le trail, Julien Fleury a devancé le Marocain Abida Ezamzami de 39’’ et le Neuchâtelois Michaël Vernier de 1’. Intouchable, l'Ethiopienne Merine Meseret a, elle aussi, remporté la corrida avec un temps canon de 25’12. Elle a même battu le record du parcours de 7,5 km de 1’27. La Vaudruzienne Marianne Fatton est 2e à 1’30’’. La 3e place est revenue à la Genevoise Romane Wolhauser, reléguée à 2’08. /ygo-lre