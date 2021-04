Les courses de Bienne reportées

Un sursis pour les courses de Bienne. Les organisateurs ont indiqué lundi dans un communiqué que les différentes courses sont reportées du 2 au 4 septembre. Elles devaient initialement se tenir du 10 au 12 juin.

Les organisateurs expliquent ce report pour des raisons organisationnelles et en raison de l’incertitude liée à la crise sanitaire. Ils précisent également que la participation des coureurs des pays voisins semble quasi impossible actuellement. Les réservations sont toutefois toujours possibles en ligne.





Une nouvelle épreuve

Malgré la situation, les organisateurs ont indiqué qu’ils ont créé, en collaboration avec Lace Up et Datasport, une nouvelle catégorie : l’Enduro run. Celle-ci permet une préparation aux courses de Bienne ou simplement aux coureurs de se maintenir en forme. Ce parcours, divisé en trois segments, peut être réalisé entre le 10 juin et le 10 juillet sur la boucle de 20 km des courses de Bienne. Les données seront mesurées à l’aide d’une montre connectée ou d’une application. Les inscriptions pour cette course d’enduro seront ouvertes le 26 avril. /sbo