Cynthia Mathez qualifiée pour les Jeux paralympiques de Tokyo

Une athlète originaire de la région défendra les couleurs de la Suisse aux Jeux paralympiques à Tokyo. Cynthia Mathez, qui a grandi à Tramelan, a appris ce week-end sa qualification en para-badminton. Celle qui habite désormais la région d'Olten a été atteinte d'une sclérose en plaque en 2009 qui l'a contrainte quelques années plus tard à se déplacer en fauteuil roulant. Elle s'est alors mise au badminton en 2016 pour décrocher une qualification dans la reine des compétitions tout juste cinq ans plus tard. « Ça représente d'innombrables heures d'entraînement, sur le terrain mais aussi au fitness, au cardio. C’était un grand combat. Surtout qu’en étant atteinte de la sclérose en plaques, je mets beaucoup plus de temps à récupérer que les autres joueuses qui sont « simplement » paraplégiques. C’est un combat quotidien » confie Cynthia Mathez qui avoue vivre « un grand kif, un rêve ».