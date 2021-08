L’Ergüelathlon veut populariser le triathlon

Le difficile effort qu’exige un triathlon est de nature à en rebuter plus d’un à première vue. L’Ergüelathlon, qui tiendra sa première édition ce samedi à St-Imier, s’est justement fixé pour objectif « d’ouvrir ce sport au plus grand nombre », comme l’explique l’un des organisateurs Olivier Grossniklaus. En témoigne la large palette des 27 catégories proposées aux participants ! « Le triathlon a la connotation d’un sport très exigeant, ce qui est effectivement le cas pour les parcours dédiés au championnat jurassien de triathlon (CJT). Mais on a adapté nos distances pour les catégories dédiées à la partie populaire du peloton. Tout un chacun peut courir 1 ou 3,7 km suivi de 3 ou 6 km de VTT. On espère démocratiser ce sport », avance Olivier Grossniklaus.