Cinq cabanes valaisannes ralliées en un seul jour

La dernière aventure de Samuel Marchand et Stefan Duchêne les a menés au milieu de la moraine et des glaciers. L’habitant de Perrefitte et son beau-frère jurassien établi en Valais ont réalisé une boucle en ralliant tous les refuges autour d’Arolla. Partis de la station valaisanne située à 2'000 m d’altitude à 3h du matin, ils ont atteint la Cabane Bertol (3'311 m) à 6h pour rallier ensuite le refuge des Bouquetins (2'979 m) à 8h30, la Cabane Des Vignettes (3'180 m) à 11h30, la Cabane des Aiguilles-Rouges (2'810 m) vers 16h, puis la Cabane de la Tza (2'607 m) à 19h, avant de retrouver Arolla à 20h00. Cela représente 57 km composés de 4'850 m de dénivelé positif avalés en 17h.

Samuel Marchand est coach de crossfit, passionné de montagne et adepte de course d’ulta-trail : « J’aime ce dépassement de soi et aller là où tout le monde ne peut aller et voir des choses inédites », explique-t-il. /emu