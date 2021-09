« Je m’entraîne avec » la NSW

Tirer, pousser, s'encourager et transpirer. L'Association Neuchâtel Street Workout (NSW) organise plusieurs entraînements par semaine dans un parc dédié à cette pratique sur la plaine du Mail. Au programme, une multitude d'exercices alliant force et technique afin de progresser et de réaliser des figures de plus en plus complexes, le tout en utilisant presque uniquement le poids du corps. Les traditionnelles pompes et tractions se transforment ainsi rapidement en « muscle up » ou en « handstand » au fil du temps.

Longtemps confidentiel, le street workout, aussi appelé callisthénie, se développe désormais dans tout l'Arc Jurassien. On retrouve des sites adaptés à cette discipline à Neuchâtel, Cornol, Bassecourt ou encore à la Neuveville. Frederic Stettler, membre du comité et co-créateur de Neuchâtel Street Workout revient sur le développement de l'association.