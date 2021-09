Le rêve paralympique de Cynthia Mathez

Cynthia Mathez a été impressionnée au Japon. « On voit partout des affiches Tokyo 2020. On représente notre pays, ça met une pression supplémentaire », raconte-t-elle. Des images plein la tête, elle se voit encore entrer pour la première fois dans le village olympique. « C’est le souvenir le plus marquant » de la spécialiste de badminton. La native de Tramelan se montre très fière de son parcours sportif avec un 4e rang en double et une 7e place en simple. Ces résultats lui ont ouvert l’appétit. « Pour Paris 2024, il y a vraiment une possibilité de médaille », lance-t-elle. Une parenthèse s’est refermée, mais une autre est déjà prête à s’ouvrir. /msc