Un nouveau défi pour Loïc Paroz

Courir pour dépasser ses limites. C’est le mantra de Loïc Paroz. Ce coureur de 19 ans est atteint d’une dyspraxie sévère liée au syndrome d’Asperger. Il a découvert la course à pied en 2015 et a participé à de nombreuses courses depuis, dans la région et à l’étranger. Le Tavannois s’attaque samedi aux 10 km de Lausanne. Son défi a aussi pour but de soutenir la nouvelle Fondation Un Grand Sourire de la Neuveville, qui cherche à récolter des fonds pour venir en aide aux personnes en situation de handicap mental, notamment en offrant des loisirs sportifs aux plus jeunes.



Privé de courses durant de long mois à cause du Covid-19, ce nouveau challenge a redonné de la motivation à Loïc Paroz. Le jeune homme, qui n’a jamais dépassé les 5 km en compétition, s’entraîne trois fois par semaine pour atteindre son objectif, malgré une blessure à un pied qui a perturbé sa préparation. Il nous explique les difficultés qu’il rencontre lors de la pratique de la course à pied en raison de sa dyspraxie et pourquoi il a jeté son dévolu sur les 10 km de Lausanne :