Gilles Bailly et Romane Gauthier s’adjugent la Verticale des Franches

La première édition de la Verticale des Franches connaît ses vainqueurs. Chez les hommes, l’habitant de Perrefitte Gilles Bailly a été le plus rapide sur ce tracé qui reliait La Goule au Noirmont. Il a bouclé les 4 km pour 530 m de dénivelé positif en 25’09’’. Il a ainsi devancé l’athlète de Corban Bruno Vitali de 12’’ et celui des Ponts-de-Martel Baptiste Dubois de 2’10’’.

Chez les dames, c’est la Chaux-de-Fonnière Romane Gauthier qui s’est imposée en 27’52’’. Elle a franchi la ligne avec 2’31’’ d’avance sur la coureuse de Fontainemelon Ariane Wilhem et 3’26’’ d’avance sur celle de Cortébert Eléonore Paupe.

Cette course avait pour but de remplacer l’habituelle Course des Franches qui a été annulée. Elle a accueilli plus de 150 coureurs venus des quatre coins de l’Arc jurassien. Tous les résultats sont à retrouver ici. /lge