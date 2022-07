La canicule, ennemie du sportif

Le mois de juillet rime avec préparation ou compétition pour de nombreux sportifs. Mais, alors que le mercure dépasse allégrement les 30 degrés, les organismes sont mis à rude épreuve. D’après le docteur jurassien Carlos Munoz, doté d’une grande expérience dans le domaine sportif, les athlètes aguerris savent s’adapter à de telles conditions. En revanche, Carlos Munoz déconseille aux sportifs non-expérimentés de se lancer dans de grands défis en cette période.

Les sportifs, même aguerris, sont appelés à faire preuve de vigilance : « Il faut beaucoup s’hydrater avant, pendant et après l’effort. On peut rapidement perdre deux litres d’eau en pratiquant du sport en cette période », souligne le docteur Carlos Munoz. Ce dernier donne d’autres conseils : « Il vaut mieux pratiquer son sport le matin avant 10h ou en soirée. Et puis, il faut privilégier les zones ombragées », relève-t-il.

Le plus grand risque, c’est bien sûr la déshydratation. Il existe plusieurs signes qui permettent de la déceler, selon Carlos Munoz : « Si vous ressentez une certaine fatigue qui arrive plus vite que d’habitude, ou alors si vous éprouvez de la peine à vous concentrer, ce sont des éléments qui doivent alerter ». Si une telle expérience vous arrive, le docteur ajoulot conseille de cesser l’effort, de se mettre rapidement à l’ombre et, évidemment, de boire. /mle