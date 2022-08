Les Bernois rois de l’orientation à Crémines

Les favoris répondent présents aux championnats de Suisse moyenne distance de course d’orientation. Matthias Kyburz et Simona Aebersold ont déjoué les pièges des forêts de Crémines samedi. Les deux Bernois ont été les plus rapides des 1'389 concurrents en lice. Triple champion du monde, Matthias Kyburz a devancé les Alémaniques Florian Howald de 43’’ et Martin Hubmann de 1’50’’. La victoire de Simona Aebersold a été plus nette encore. Triplement sacrée aux Jeux Mondiaux cette année en Angleterre, elle a relégué la Tessinoise Elena Roos à 3'00’’ et la Zurichoise Paula Gross à 3'05’’. /msc