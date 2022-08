Les Vieilles molaires croquent le JuraDéfi

Le JuraDéfi donne le sourire aux Vieilles molaires. L’équipe composée de Gervais Gigon, Claude Stadelmann, Gérard Glaus, Philippe Beuret, Dominique Guélat et Charles Rusterholz a empoché la 16e édition de ce relais multisport samedi à Saignelégier. Elle a dominé l’épreuve en 2h57’51’’ après 4,8 km de roller, 9,5 km de course à pied, 500 m de natation, 6,7 km de course de montagne, 25,7 km de vélo de route et 16 km de VTT. Dubail Paysagiste (Jonas Augusto, Vincent Feuz, Matthieu Juillerat, Gilles Aeschlimann, Lucas Hirsig et Gilles Surdez) a été relégué à 3’26’’ au 2e rang, alors que Veya Bros (Florent et Luc Veya) a complété le podium à 9’50’’. Cette 16e édition marquait le retour du JuraDéfi sous sa forme traditionnelle après une annulation en 2020 et une mouture réduite l’an dernier en raison de la pandémie de coronavirus. « Ça m’avait manqué », a avoué Charles Rusterholz à notre micro juste après avoir franchi la ligne d’arrivée. Le vététiste peinait en revanche à expliquer la participation en forte baisse enregistrée pour cette 16e édition (75 formations contre 137 il y a 3 ans). « Peut-être qu’il y a un effet Covid », dit-il… avant de se persuader que « l’enthousiasme est toujours là ».