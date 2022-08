Pas de surprise sur l’Erguëlathlon

Elio Schneider et Carole Perrot continuent de survoler le championnat jurassien de triathlon. Ils ont empoché leur 3e victoire en 3 manches dans les 3athlon Jurassik Series ce dimanche. L’athlète de La Chaux-de-Fonds et la sportive de Prêles ont dominé l’Erguëlathlon à St-Imier. Elio Schneider a parcouru les 400 m de natation, 12,5 km de VTT et 6,25 km de course à pied de cette 32e édition en 1h06’20’’. Il a repoussé le Chaux-de-Fonnier Ricardo Senos à 36’’ et le Neuchâtelois Bastien Jornod à 48’’.





Carole Perrot sur son nuage

Carole Perrot a signé un succès bien plus net sur l’épreuve féminine. Avec son temps de 1h16’13’’, elle a précédé la Jurassienne Mégane Choffat de 8’53’’ et la Neuchâteloise Alexandra Laurent de 14’06’’.

La 32e édition de l’Erguëlathlon a réuni 81 participants. /msc