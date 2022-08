Bilan des des championnats d’Europe d’athlétisme

Dimanche soir, le rideau est tombé sur les Championnats d’Europe d’athlétisme. Marie Ceriani, envoyée spéciale à Munich, a dressé le bilan des performance suisses, alors que la délégation helvétique a ramené six médailles de son périple bavarois. Ditaji Kambudji a remporté le bronze sur 100m haies, sa sœur Mujinga s’est parée d’or sur 200m et d’argent sur 100m, Ricky Petrucciani a glané l’argent sur 400m, l’argent aussi pour Simon Ehammer sur le décathlon et Annik Kälin s'est parée de bronze en heptathlon. /mmi