Le « grand objectif » de Carole Perrot

Un triathlon ou un duathlon ?

Ce championnat du monde pourrait d’ailleurs se courir sous la forme d’un duathlon. Le programme prévoit 1,5 km de natation, 32 km de VTT et 10 km de course à pied. Mais la nage dans le lac pourrait passer à la trappe au profit d’un 2e tronçon de course à pied. « En fonction des températures, l’épreuve pourrait se transformer en duathlon. Ce serait moins cool pour moi. J’aime beaucoup nager et c’est clair qu’il y a des filles qui courent mieux que moi », détaille Carole Perrot. Quoi qu’il en soit, la récente vainqueure du championnat jurassien pourra compter sur les encouragements de sa famille en Italie. De quoi la pousser vers les sommets. /msc