La pétanque dans le sang

Malleray compte deux as de la pétanque. Il y a une dizaine de jours, Adriano et Laura dos Santos Silva, membres du club de la Côtate à Sonceboz-Sombeval, ont tous deux décroché une médaille au Championnat d’Europe juniors à Palma de Majorque. L’or en triplette pour Adriano et le bronze pour Laura en tir de précision. Il s’agissait pour le frère et la sœur d’une première participation à ce niveau. « Ça met de la pression, mais une bonne pression » nous a indiqué Laura. De son côté, Adriano qui rêvait de participer à une telle compétition avoue avoir été déstabilisé par la pression lors du premier atelier de tir de précision.