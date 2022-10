La révérence des 10 Bornes de Courtelary

Le rideau est sur le point de se refermer pour les 10 Bornes de Courtelary. L’épreuve de course à pied va vivre sa 53e édition ce samedi. Une 53e édition qui sera aussi la dernière. Les organisateurs veulent changer le format de la manifestation dès l’an prochain. Ils ont plusieurs idées en tête mais rien n’est encore définitif. « Il nous fallait réduire la taille de l’événement », lance Réanne Beck. La responsable communication des 10 Bornes indique que le comité du CA Courtelary va se réduire l’an prochain et réfléchit à un concept plus populaire.





Pas de Trophée jurassien pour la der

Mais avant de penser au nouveau format, il y aura tout d’abord des adieux ce samedi. Ils se feront notamment via « le relais de la Der’ » sur 3,6 km, une course « fun et ludique, sans prise de tête et sans classement » par équipe de trois. En revanche, les 10 Bornes de Courtelary ne feront pas office de manche finale du Trophée jurassien de course à pied, alors que c’était la tradition ces dernières années. « On a toujours voulu amener notre course vers quelque chose de beaucoup plus populaire, moins élitiste. Le fait d’être dans le Trophée jurassien nous demandait énormément d’engagement », détaille Réanne Beck. Conséquence, la participation risque d’être en baisse pour cette dernière édition. Ce n’est pas un problème pour les organisateurs. Le CA Courtelary a voulu faire cet adieu « avec les personnes qui nous suivaient au-delà du Trophée jurassien ». L’idée est de lancer la transition en douceur vers le nouveau format.

Les inscriptions à cette 53e et dernière édition sont possibles jusqu'à vendredi soir. Elles se font uniquement en ligne. /msc