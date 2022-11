Mohammed Boulama et Sarah Frieden s’illustrent lors de la Course des Pavés

Mohammed Boulama a dominé le trail des 7 Lieues de la Course des Pavés à La Neuveville samedi. Le coureur marocain, qui a vécu longtemps à Bienne, a été le plus rapide en bouclant les 24 km pour 800m de dénivelé positif en 1h36’56’’. Il a ainsi été plus rapide que le Neuchâtelois Marc Lauenstein de 2’12’’ et que le Franc-Montagnard Philippe Beuret de 3’04’’.

Chez les dames, c’est la Bernoise Sarah Frieden qui s’est imposée en 1h59’52’’. Elle a devancé la Seelandaise Natacha Sieber de 1’ et la Française Lucile Besson de 1’12’’.

Plus de 500 athlètes ont pris part à cette course. Retrouvez tous les résultats ici. /lge