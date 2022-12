Des concours de pétanque ouverts à tous

On y a tous joué à un moment ou à un autre en vacances ou lors d’un pique-nique avec ses amis ou sa famille : La pétanque est un sport qui se veut rassembleur. Le club de Sonceboz la Côtate propose d’ailleurs au public pendant les fêtes de fin d’années deux concours. Ils se sont déroulés mardi et jeudi. Au total plus d’une soixantaine de joueurs ont pu en découdre dans des tournois en doublette ou en tête à tête. Les participants venaient d’un peu partout en Suisse et avaient tous des niveaux bien différents. Licenciés et non licenciés, même un champion d’Europe et une championne du monde étaient de la partie.