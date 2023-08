Joceline Wind éliminée en séries aux Mondiaux

Joceline Wind n’est pas parvenue à créer l’exploit pour sa première participation à des championnats du monde. L’athlète de Sonceboz a été éliminée au stade des séries du 1'500 m samedi à Budapest. Avec un temps de 4’14’’86, elle a fini 14e et dernière de sa série alors que seules les six premières étaient qualifiées en Hongrie. La sociétaire de Bienne Athletics âgée de bientôt 23 ans a fini au 53e rang final. La moins rapide des 24 qualifiées pour les demi-finales est allée 6’’89 plus vite que le record personnel de Joceline Wind qui est de 4’11’25’’. /emu