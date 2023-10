Pas plus vite, mais plus longtemps à la Swiss Backyard Ultra Prêles

Une course à pied d’endurance et de patience. La Swiss Backyard Ultra revient ce week-end à Prêles pour une 2e édition. Les participants devront avaler une boucle de 6,7 km avec 65 m de dénivelé positif, en moins d'une heure, le plus de fois possible. Les coureurs qui ne terminent pas dans le temps imparti sont éliminés, les autres prennent un nouveau départ à l’heure pile et ainsi de suite. La course continue jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul sportif à terminer le parcours.

Le Jurassien Jean-Louis Juillerat l’avait emporté l’année passée en 28h, soit après avoir parcouru 187,6 km. Une marque qui risque bien de tomber vu le plateau des inscrits : « On a quelques costauds au départ et il faut plusieurs coureurs très bons pour que ça créer un groupe et qu’il y ait une bonne atmosphère entre eux pour qu’ils puissent échanger pendant ces nombreuses heures, et j’ai l’impression qu’on pourrait battre le record de Suisse, qui est de 41h, soit 274,7 km . Je crois que tous les favoris ont pris le lundi de congé, car de toute façon ils visent les 30h et ils seront cramés à la fin », explique Hervé Solignac, coprésident de l’association Moutier Trail qui met sur pied cette Swiss Backyard Ultra à Prêles, qui cite parmi les favoris le tenant du titre Jean-Louis Juillerat, les Neuchâtelois Christophe Nonorgue et Sully Neuhaus, ou encore l’ancien Prévôtois désormais domicilié à Cernier David Colin.