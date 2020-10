Alfa Romeo conserve Räikkönen et Giovinazzi en 2021

Alfa Romeo conserve le même duo de pilotes en 2021. Le vétéran finlandais Kimi Räikkönen (41 ans) et l'Italien Antonio Giovinazzi (26 ans) ont été confirmés par l'équipe basée à Hinwil vendredi.

'Cette annonce souligne la volonté de continuité de l'équipe (alors que les monoplaces resteront les mêmes l'an prochain par mesure d'économie avant un changement réglementaire d'envergure en 2022, ndlr), Kimi et Antonio constituant un duo de pilotes solide et bien assorti qui offre un sain mélange d'expérience et de l'enthousiasme de la jeunesse', explique Alfa Romeo (ex-Sauber) dans un communiqué.

Kimi Räikkönen, qui a fait ses débuts en 2001 chez Sauber avant de remporter le titre mondial avec Ferrari en 2007, a donc décidé que sa retraite des circuits pouvait encore attendre. 'L'atmosphère unique dans l'équipe est ce qui me donne cette motivation supplémentaire pour me lancer dans ce qui sera ma 19e saison dans ce sport l'an prochain', explique-t-il.

'Je ne serais pas là si je ne croyais pas en son projet et en ce que nous pensons pouvoir accomplir ensemble', commente celui qui détient le record de 325 départs en GP. 'C'est une équipe qui accorde plus de valeur au travail qu'aux paroles et ça va bien avec mon style, ajoute le Finlandais, dont le mutisme lui a valu le surnom d''Ice Man' (l'homme de glace). J'ai hâte d'être à l'année prochaine et, je l'espère, de nous rapprocher, avec l'équipe, du milieu de tableau.'

Alfa Romeo pointe actuellement, comme en 2019, au 8e rang (sur dix) du classement des constructeurs avec 5 points, 3 pour Giovinazzi (16e sur 20 pilotes) et 2 pour Räikkönen (17e).

Antonio Giovinazzi, qui a pris le départ de 35 GP dont deux en 2017 avant de devenir titulaire en 2019, est un produit de la filière de jeunes pilotes de Ferrari. 'De la piste aux briefings techniques, Antonio a joué un rôle crucial pour notre équipe et il a parfaitement mérité un nouveau contrat en 2021, estime son team principal Frédéric Vasseur. Son éthique du travail, son engagement envers l'équipe et son enthousiasme contagieux sont un atout énorme.'

/ATS