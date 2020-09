Del Ponte battue, Vetter à 72 centimètres du record de Zelezny

Ajla del Ponte a subi sa première défaite de la saison en plein air sur 100 m. La Tessinoise a pris la 3e place du meeting de Chorzow en 11''35.

Avec un départ très moyen (0''217), la protégée de Laurent Meuwly n'était pas dans les meilleures conditions. C'est la Néerlandaise Dafne Schippers qui l'a emporté en 11''29 devant la Polonaise Ewa Swoboda en 11''34.

Johannes Vetter a lui réalisé une incroyable performance. L'Allemand a lancé son javelot à 97m76 pour établir la deuxième meilleure performance de tous les temps derrière le record du monde de Jan Zelezny (98m48).

Johannes Vetter était le seul homme avec Zelezny à avoir dépassé les 94 mètres, il est désormais le seul avec le Tchèque à avoir dépassé les 97 mètres.

Vetter a réussi ce lancer à son troisième essai. Il a ensuite expédié son javelot à 94m84, ce qui constitue désormais la 5e meilleure marque de l'histoire!

Au poids, le champion olympique américain Ryan Crouser a de nouveau validé un concours de très haut vol en lançant à 22m70. Crouser a largement dominé le Polonais Michal Haratyk (21m78), et lancé quatre fois à plus de 22m50.

Aux Mondiaux de Doha en octobre, Crouser était devenu vice-champion du monde en lançant à 22m90, à un centimètre seulement de son compatriote Joe Kovacs qui avait ainsi réussi le 3e meilleur jet de l'histoire (22m91).

Très en forme, Crouser a lui-même lancé à 22m91 en juillet et menace de plus en plus le vieux record du monde de l'Américain Randy Barnes (23m12 en mai 1990).

/ATS