Ditaji Kambundji, Audrey Werro et Lore Hoffmann de la partie

Les organisateurs d'Athletissima ont confirmé mardi la présence de trois Suissesses supplémentaires lors de l'édition 2023, le 30 juin prochain.

Ditaji Kambundji (100 m haies), Audrey Werro et Lore Hoffmann (800 m) auront l'occasion de se mesurer à l'élite mondiale de leur discipline.

La Bernoise sera ainsi opposée à la championne olympique de la discipline Jasmine Camacho-Quinn et à la recordwoman du monde Tobi Amusan sur 100 m haies. La Fribourgeoise et la Valaisanne se frotteront quant à elles notamment à la Britannique Keely Hodgkinson et à la Kényane Mary Moraa sur le double tour de piste.

Le plateau sera également royal lors du City Event, le concours de la hauteur féminine qui sera organisé le 29 juin à la Place Centrale. Il réunira ainsi Yaroslava Mahuchick, Nicola Olyslagers (née McDermott) et la reine de l'heptathlon Nafissatou Thiam.

/ATS