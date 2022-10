Hamilton annonce qu'il restera en F1 au-delà de 2023

Sous contrat jusqu'à fin 2023, le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a pour intention de signer un contrat 'pluriannuel' avec Mercedes.

'Je ne me suis pas fixé de limite, pour être honnête', a expliqué le Britannique lors d'un point presse en marge du GP du Mexique, ajoutant qu'il avait 'pour projet de signer un contrat pluriannuel avec (son) équipe'. 'Je ne sais vraiment pas de quoi seront faites les cinq prochaines années... Nous sommes encore en train de travailler là-dessus', a-t-il poursuivi.

Aujourd'hui âgé de 37 ans, Lewis Hamilton avait précédemment déclaré qu'il n'avait pas l'intention de courir au-delà de 40 ans. Il explique désormais que ses projets en marge de la F1, notamment sa fondation Mission 44 dont l'objet est d'aider des jeunes venant de milieux défavorisés, représentent un élan supplémentaire pour rester dans le sport.

'Je ne me sens pas vieux, je me sens jeune et en forme', a-t-il également avancé, assurant vouloir 'emmener l'équipe vers plus de titres' mondiaux. 'Après je ne sais pas... Si Fernando (Alonso, 41 ans) part, je devrais y réfléchir à deux fois parce que je serais alors le pilote le plus âgé !', a-t-il blagué.

Sa pire saison

Après la désillusion du titre perdu au dernier GP de 2021 contre Max Verstappen, Hamilton vit en 2022 sa pire saison, à la 6e place mondiale. Il n'a pas encore gagné de course cette année alors qu'il ne reste que trois rendez-vous, au Mexique dimanche puis au Brésil et à Abou Dhabi en novembre.

Co-recordman de titres avec l'Allemand Michael Schumacher, Hamilton se donne donc du temps pour parvenir à être, seul, en haut du panthéon de la Formule 1 avec huit sacres.

/ATS